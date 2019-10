Valentina Venturi

Anna e Ugo, interpretati da Paola Tiziana Cruciani e Pietro Longhi, sono Gente di facili costumi nella commedia scritta da Nino Manfredi e Nino Marino. Mentre Ugo è un intellettuale che soffre d'insonnia, Anna esercita il mestiere più antico del mondo

Signora Cruciani, che effetto le fa interpretare una donna di facili costumi?

«In quarant'anni di teatro non mi fa più nessuno effetto. È un ruolo qualunque, che rientra nella rappresentazione dei tipi umani, anzi Anna è un tipo umano ipersensibile».

Cosa ricorda di Manfredi?

«Gli sono molto affezionata, è uno dei padri della commedia. Ci ha lasciato il timbro dell'intrattenimento, il sorriso e l'aver sempre messo in primo piano l'umanità dei personaggi».

Aveva un segreto?

«Non sembrare un attore, ma una persona».

Quando ha capito che avrebbe fatto l'attrice teatrale?

«Guardando la tv! Il sabato andava in onda Il teatro in diretta e me ne sono innamorata. Poi ho incontrato il maestro Gigi Proietti e il suo laboratorio».

Cosa le ha insegnato?

«Due regole: non giudicare mai il personaggio che interpreti, ma accettalo ed amalo. E poi che in teatro tutti devono saper fare tutto».

Cosa resta degli anni del suo gruppo comico La Zavorra?

«Rimane youtube che ha impedito che finissimo nel dimenticatoio! Con Paradise nel 1983 ci guardavano diciotto milioni di spettatori, numeri che ormai non fa più nemmeno la Nazionale di calcio».

Ne eravate consapevoli?

«Erano varietà in diretta, il teatro Delle Vittorie era pieno di gente, non avevi la percezione di quanta gente ti vedesse».

È nel cast del film tv di Rai1 Alberto dedicato a Sordi. Chi interpreta?

«Sono la madre di Edoardo Pesce che fa Sordi: un ruolo emozionante. L'intesa sul set era totale e mi sono trovata a mio agio».

È molto attiva sui social. Come mai?

«Mi diverto. Mi sento una in-influencer: scrivere post mi scarica e esprimo il piacere di fare ironia, senza influenzare nessuno».

Progetti futuri?

«A marzo sarò al Teatro 7 con Tempo al tempo, una commedia scritta da me e Antonella Laganà».

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

