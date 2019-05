Valentina Tocchi

Con le elezioni europee, già iniziate e che si concludono domenica, i cittadini dei 28 stati membri Regno Unito compreso, per ora - sono chiamati a scegliere i 751 rappresentanti del Parlamento europeo. Il voto coinvolge più di 400 milioni di europei che, astensionismo permettendo nel 2014 alle urne andarono solo il 42,54 % degli aventi diritto - sceglieranno i membri del secondo parlamento più grande del mondo (il primo è quello indiano). Primi a votare sono stati gli olandesi e il Regno Unito (ieri): ultimi il Portogallo, la Grecia e l'Italia. Nel Belpaese, dove ieri l'Antimafia ha pubblicato tra le polemiche la lista dei candidati cosiddetti impresentabili inserendovi tra gli altri Berlusconi e Tatarella, la le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio, la sfida per aggiudicarsi con il proporzionale la più ampia quota dei 73 seggi attribuiti - l'Italia è uno dei paesi che elegge più membri dopo la Germania (96) e la Francia (74) si gioca tra i principali partiti come Lega, Movimento 5Stelle, e PD. Unico membro del Ppe, che anche se in calo dovrebbe rimanere il più grande schieramento europeo, è Forza Italia. Ecco però gli altri Paesi dove la partita elettorale sarà determinante anche per il futuro.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

