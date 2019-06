Valentina Conti

Una maratona di pulizia per ridare dignità a San Lorenzo. Si riparte da uno dei quartieri della città più martoriati dal degrado, dove l'insicurezza - dopo l'ultima tragedia che ha visto la morte di Desirée Mariottini, la 16enne drogata e violentata in uno stabile di via dei Lucani regna ancora sovrana. Per cinque mesi, cinque giorni alla settimana, fino al 31 ottobre, i volontari di Retake Roma si occuperanno di lui.

È Magnifica San Lorenzo, iniziativa nata replicando Bella, Roma, attuata a marzo scorso in quattro quartieri romani. Dalla cancellazione delle scritte che deturpano al ridipingere muri e serrande, dalla pulizia dei cartelli fino agli interventi sul verde, preoccupandosi di mantenere nel tempo la cura. «Un progetto pro-residenti, pro-universitari, pro-arte, dove il presupposto è l'affermazione della legalità»m, spiega Gabriele Discepoli, Retake Roma San Lorenzo. «L'idea di Ratake, partita dal basso ha sottolineato Rebecca Spitzmiller, fondatrice Retake Roma - è cresciuta. In questo percorso di sogno trasversale per ridare dignità alla Capitale insieme abbiamo scoperto che Retake fa bene. E' così che la comunità cresce in modo ecosostenibile, tramite la collaborazione con istituzioni, aziende, scuole, forze dell'ordine. Allora Wake up! Perché non è normale vivere così». «Un investimento per arrivare a dare una rappresentazione diversa di un quartiere vivo, che ha dimostrato volontà di riscatto nonostante i problemi», ha chiosato la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello.

«All'amministrazione comunale ha aggiunto - chiediamo di essere più veloce nella risoluzione dei problemi». All'incontro, ieri, in quel di Villa Mercede, è arrivata anche la sindaca Raggi. «Sono qui per ascoltare - ha esordito, rimarcando, da parte del Campidoglio - l'approvazione del regolamento della polizia urbana (ancora non in vigore, ndr), e la riattivazione da qualche mese dell'Ufficio coordinamento decoro. Non finirò mai di ringraziare i cittadini che si danno da fare ma il decoro non si può lasciare a loro. L'amministrazione deve tornare a fare l'amministrazione, con i cittadini a supporto non in sostituzione».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA