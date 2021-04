Valentina Conti

Si è trasformata in un centro del bivacco in piena regola Piazza Mastai, nel cuore di Trastevere. Un vero e proprio dormitorio a cielo aperto. In barba all'emergenza Covid, diversi senza fissa dimora si sono accasati da un po' costruendo ad arte giacigli di fortuna che invadono gli angoli. Sdraio ripiegate poggiate ai muri dei palazzi che ospitano sedi di uffici, coperte sulle panchine di marmo sbeccate e luride. Poi l'occorrente per la quotidianità, avanzi di cibo. Accanto a cumuli di indumenti e stracci. Scarpe, lenzuoli, carrelli della spesa.

Uno straziante mondo, colorato e indistinto, che fa rimanere basiti ma viene accolto ormai con indifferenza. C'è chi si dimena sotto le coltri coprendosi fino al naso. Esistenze al limite dell'emarginazione, piombate nel ventre cittadino come fantasmi visibili. Nell'intera area si rincorrono bustoni di plastica stracolmi di ogni, tra carcasse di volatili e rifiuti sparsi. All'ombra delle fronde degli alberi che sfiorano il terreno, ecco spuntare un tappeto di cartoni che si inseguono anche da altre parti. Stesi in terra o piegati a dovere pronti per essere montati la sera.

Si traballa sulla pavimentazione oltraggiata della piazza che prende il nome dalla famiglia di Pio IX, inciampando in immondizia e bottiglie di birra alla deriva e incrociando gabbiotti elettrici aperti che hanno perso i connotati. La storia gettata alle ortiche. L'ennesima ferita aperta di degrado che offende un pezzo del centro storico della Città Eterna. E ancora il verde che sconfina e che inghiotte altra incuria di un luogo storico che ha perso tanto del suo fascino. Al centro della Grande Bellezza che reclama a gran voce riscatto.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA