Valentina Conti Roma alla conta dei danni del maltempo nel primo lunedì

Roma alla conta dei danni del maltempo nel primo lunedì di novembre di disagi. La settimana si è aperta tra rallentamenti alla circolazione in diverse aree e altri problemi alla viabilità. Interdetto al traffico per allagamento un tratto del sottopasso della stazione Tiburtina, all'altezza dell'omonima via in direzione del Grande raccordo anulare. Oltre 700 gli interventi dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale, che stanno lavorando senza sosta.

Dal Portuense a Prati fino al Tiburtino e Cinecittà. Colpiti anche Prima Porta, Monte Stallonara e Ostia, come Ponte di Nona e la via Tiberina. Numeri che si vanno a sommare a quelli del Centro operativo comunale (Coc), riunito presso la sede della Protezione civile di Roma Capitale a seguito dell'ultima allerta meteo, che si è chiuso dopo 97 interventi effettuati, riguardanti soprattutto inondazioni, alberature e rimozioni di rami dalle strade, ma anche pali elettrici divelti, cornicioni e tegole cadute dai fabbricati sotto l'ondata sferzante delle forti raffiche di vento abbattutesi su Roma e provincia.

Parecchi per soccorrere gli automobilisti, fortunatamente rimasti illesi, bloccati dentro le loro auto a causa delle grosse quantità d'acqua. In campo circa 60 associazioni di volontariato su tutto il territorio capitolino e 3 squadre del Servizio Giardini. Nuclei della Protezione Civile sono stati impegnati nelle aree più sensibili. Chiusa per incidente la galleria Giovanni XXIII. Chiusa pure via Giustiniano Imperatore all'altezza di vicolo di Grotta Perfetta, vicino alla stazione San Paolo della Metro B. Ad Ostia, in via Dobbiaco, un'auto è finita contro una cabina elettrica causando un blackout.

In via Ardeatina è crollato un albero su un'altra auto. Numerosi i rami caduti sulle carreggiate nei vari quadranti, dalla Cassia a Garbatella e Boccea, ma anche in centro storico. A Rocca di Papa un grosso albero è caduto su una palazzina, costringendo all'evacuazione di alcuni inquilini per le operazioni di rimozione. E oggi si replica il copione: tornano le piogge, specialmente in serata. Attese, secondo gli esperti, precipitazioni dalle prime ore del giorno, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali del Lazio. La tregua su Roma si materializzerà solo giovedì.

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

