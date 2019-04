Valentina Conti

Residenti e commercianti imbufaliti contro la decisione dell'amministrazione comunale del cambio toponomastico di via e largo Arturo Donaggio, una delle strade intitolate a fascisti in quel di Roma Nord. Oggetto del contendere: i costi dell'iter burocratico da doversi accollare.

«Cambiare documenti d'identità, la documentazione catastale di immobili e negozi presso notai, catasto, Camera di commercio, Registro delle imprese rappresenterà un costo notevole in termini di tempo e denaro - afferma R. S, residente di Torrevecchia - è un'impresa dispendiosa che avrà, di certo, ripercussioni sull'intera nostra comunità».

È partita una raccolta firme sulla questione, a sostegno delle mozioni presentate dalla consigliere di FdI, Lavinia Mennuni, in Campidoglio, e da Mauro Ferri, consigliere in Municipio XIV, per chiedere che sia, invece, il Comune di Roma a sostenere i costi dell'operazione. «Non sembra né giusto né opportuno che debbano essere i residenti e i lavoratori a sopportare i disagi e a pagare economicamente il prezzo per l'adeguamento di ogni proprio documento e certificazione relativa alla propria residenza e attività professionale», si legge nel testo della mozione.

