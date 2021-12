Valentina Conti

Rendere le automobili ancora più silenziose, ma non solo. Saranno due atenei romani, l'Unicusano, capofila del progetto, e l'Università di Roma Tor Vergata, a scrivere la sfida del futuro. Insieme al Politecnico di Milano e all'Università di Genova, grazie ad un importante finanziamento del Ministero dell'Istruzione, getteranno le basi per una nuova modalità di modellazione delle ruote dentate, presenti ovunque: dalle trasmissioni automobili ai generatori eolici fino ai giocattoli. Parliamo di ruote più efficienti, leggere e durature, in grado di abbattere drasticamente la rumorosità negli impianti industriali e nei veicoli. Compresi quelli elettrici. «Trovarsi in ambienti più silenziosi spiega il professor Oliviero Giannini, vicepreside di Ingegneria presso l'Unicusano e coordinatore progettuale significa più comfort per tutti, sia che si viaggi a bordo di un automobile sia, a maggior ragione, che si lavori in uno stabilimento industriale». L'intervento di finanziamento del MI rientra nei «Progetti di interesse nazionale»: in ambito ingegneristico, su 300 domande presentate, l'Unicusano con i partner è stata fra le pochissime università ad accedere ai fondi. Più in dettaglio, lo studio punta il focus sulle tecniche all'avanguardia di modellazione del funzionamento degli ingranaggi, ricerca avviata da Unicusano insieme a Tor Vergata nella quale sono stati sviluppati dei modelli chiamati multibody, che già hanno dato esiti positivi.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

