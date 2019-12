Valentina Conti

Il vento forte fa strage di alberi, già in sicurezza precaria in parecchi a Roma. Ieri si sono contati i danni: circa 700 gli interventi dei vigili del fuoco e centinaia di auto distrutte da rami e tronchi. Dal centro alla periferia. Raffiche di vento fino a 120 kmh e tragedia sfiorata a Roma nord, dove poco dopo le 9 è crollato un grosso pino dall'interno di un condominio di via della Balduina, all'incrocio con via Biasucci, bloccando la strada e finendo dentro il cortile della scuola materna Cesare Nobili, il cui complesso ospita bambini dai 3 ai 6 anni.

In via Venezia Giulia un altro albero si è accasciato sull'edificio dell'asilo nido Il Piccolo Giardino dei Colori senza fortunatamente provocare feriti. Problemi anche nei dintorni di Roma. Un grosso fusto è finito su una casa ieri mattina ad Allumiere. Nell'abitazione era presente la proprietaria, rimasta illesa ma sotto choc. Danni importanti al tetto. I vigili del fuoco hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza l'area. Ieri parchi, cimiteri e ville storiche chiuse, come da ordinanza firmata dalla sindaca Raggi a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio. Ma l'allarme per pezzi di alberature e rami venuti giù è comunque risuonato in città da Garbatella a Ponte di Nona fino a Prati, Aurelio, Boccea, Appia Nuova, Vigna Clara, Aventino, Esquilino, Eur, Collatino, Prenestino, Centocelle. Un altro pino secolare è venuto giù bloccando in entrambe le direzione corso Trieste. Disagi pure sul litorale. Opposizioni all'attacco dell'amministrazione Cinque stelle, con Fdi, che per bocca del vicepresidente dell'assemblea capitolina Francesco Figliomeni, non le ha mandate a dire: «Oramai ci stiamo abituando a vedere gli alberi che cadono continuamente e per fortuna non accadono tragedie, visto che in molti casi gli eventi si verificano di notte quando è molto scarso il traffico veicolare e il transito delle persone. Il punto è la mancata manutenzione. Serve un monitoraggio. Non sfidiamo più la sorte».

Danni anche nelle altre province del Lazio. A Sabaudia, un pino è precipitato su un'auto in transito e per il conducente della vettura è stato necessario il ricovero in ospedale. Sempre qui, sulla Litoranea, nei pressi della Baia d'Argento, un'altra auto è stata centrata da un eucalipto.

Lunedì 23 Dicembre 2019

