Il Campidoglio corre ai ripari anche dopo l'aumento dei morti sulle strade della Capitale. Nuovi semafori, attraversamenti pedonali con illuminazione potenziata (APL) e interventi di ristrutturazione e centralizzazione di impianti già esistenti. La Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per la realizzazione di un piano di azioni da 3,4 milioni di euro, importo stanziato nel bilancio di previsione 2020-2022. Parliamo di ulteriori risorse per il rinnovo e il restyling della rete semaforica della città, che vanno a sommarsi ai 3,2 milioni di euro già impegnati nel bilancio 2019-2021.

«Vogliamo rendere più sicure le nostre strade e gli attraversamenti pedonali con interventi mirati sul territorio capitolino», ha spiegato la sindaca Raggi, confermando «l'impegno prioritario dell'amministrazione sul tema della sicurezza stradale». I lavori per la ristrutturazione di alcuni impianti sono già in corso, a settembre è invece previsto l'avvio dei cantieri per l'installazione di moderni semafori e sistemi di illuminazione potenziata presso gli attraversamenti pedonali.

Novità pure sul futuro dei monopattini sdoganati su strade e marciapiedi della Città Eterna in barba anche qui - agli incidenti in ascesa (otto sinistri solo negli ultimi giorni): sono, infatti, allo studio percorsi protetti, corsie preferenziali riservate a tali mezzi che stanno spopolando soprattutto fra i giovani dopo il lockdown. E al Flaminio e ai Parioli sono sbarcati mille mezzi della startup Acciona. Dopo bici e monopattini si amplia, dunque, l'offerta ecologica per gli spostamenti nei due quartieri di Roma Nord con scooter di ultima generazione. Per poter viaggiare (anche in due) su di essi basterà scaricare l'apposita App dal proprio telefonino e registrarsi.

