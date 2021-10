Valentina Conti

Ennesima tragedia sfiorata ieri in viale Tupini, al quartiere Eur. Un grosso ramo si è staccato da un albero centrando in pieno due automobili, un fuoristrada in sosta e un'altra che stava transitando in quel punto, con a bordo due ragazzi rimasti lievemente feriti.

Tanta la paura fra i residenti.

Finisce di nuovo sotto la lente il tema delle mancate potature in città. «Sono anni che chiediamo a gran voce di intervenire sulle piante del viale», rimarca Paolo Lampariello, presidente dell'associazione Ripartiamo dall'Eur Onlus. Lunedì scorso ad Ostia un'altra auto è stata distrutta a causa di un grosso albero crollato in via Isole del Capoverde. «L'albero era già compromesso ha affermato Anna Catalani, presidente dell'associazione Salviamo le Riserve lo si è potuto vedere sia dalla chioma e purtroppo oramai anche dalle radici. I rami erano secchi e senza foglie, le radici gommose e non più vegetative». Numerosi gli interventi effettuati dalla polizia locale sul verde a rischio negli ultimi giorni di maltempo che ha sferzato la Capitale.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA