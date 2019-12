Valentina Conti

Al via la quarta edizione del Roma Best Practices Award, con tante novità in cantiere. Il Premio che valorizza, sostiene e mette in rete le diverse realtà capitoline che ogni giorno e in ogni quartiere fanno qualcosa di concreto per la Città Eterna. Associazioni, scuole, aziende e altro. Non solo nuove categorie quest'anno (calibrate in base alle richieste della città), ma pure collaborazioni di nuovo conio.

Come quella con la Fondazione Adriano Olivetti, che si occuperà in particolare della responsabilità d'impresa, e con l'Anaci Roma (Associazione nazionale amministratori di condominio), che premierà il progetto migliore all'interno della categoria Roma abita bene. La nostra idea di città-comunità sta man mano prendendo corpo, ha spiegato ieri Paolo Masini, presidente del RomaBpa, nel corso della presentazione dell'iniziativa presso il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma Tre a Testaccio.

«Fino ad oggi ha proseguito l'ex assessore alla Scuola di Roma Capitale - abbiamo realizzato più di 80 progetti, ma per essere sempre più incisivi c'è bisogno del contributo della parte migliore di Roma. Da un lato il mondo volontariato - che già fa molto quello da cui io stesso provengo, dall'altro quello delle aziende, che potranno contribuire a produrre i progetti presentati attraverso beni, servizi, finanziamenti e ore-lavoro».

Sette le categorie di appartenenza. Eccole: Roma Accoglie Bene (dedicata al mondo della solidarietà, accoglienza e integrazione); Roma Sviluppa Bene (dedicata alle imprese e start up); Roma Cresce Bene (per il mondo della cultura, dello sport e della memoria); Roma Studia Bene (per il pianeta scuola, alla ricerca di progetti innovativi); Roma Bene Comune (dedicata a chi si prende cura della città); Roma Abita Bene (dedicata alle nuove esperienze condominiali e di vicinato); Roma Parla Bene (per la realtà dei media). In giuria Luca Barbarossa, Paco Lanciano, Lorenzo Tagliavanti, Carlo Fontana e molti altri nomi noti. La premiazione avrà luogo il 9 maggio, giornata dedicata all'Europa, presso il Dipartimento di Architettura di Roma Tre. E da ieri sulle metro di Roma il video-spot della manifestazione.

