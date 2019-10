Valentina Catino

Ludovico Fremont, il popolare Walter dei Cesaroni, dopo tanta fiction tv e cinema, sarà protagonista di due commedie Tre attori in affitto, al teatro delle Muse, da oggi a domenica, e Per favore non uccidete Cenerentola al teatro dei Servi (8-24/11)

La scelta di Tre attori in affitto?

«Il testo è una macchina da guerra per le risate, la commedia è molto divertente e brillante. Non si capisce perché, il cinema e il teatro che fanno ridere vengano sempre considerati di serie B. L'ironia e le risate invece al giorno d'oggi sono un valore aggiunto. In questa commedia vengono raccontati gli aspetti più nascosti degli attori protagonisti, quelli che nei fatti, non si vedono e che probabilmente sono i più divertenti»

Non uccidete Cenerentola si focalizza su tutt'altri temi.

«Questa commedia invece è caratterizzata da un testo più impegnato.. Mi piaceva molto l'idea di interpretare un padre vedovo, che cresce da solo i suoi due gemelli. Poi, quando i figli crescono, si ritrova improvvisamente da solo, con le sue paure. Sarà davvero solo? Cenerentola in questo caso rappresenta la parte più intima e nascosta di noi che, nei momenti di difficoltà, esce fuori stupendoci

