Valentina Catini

Priscilla Queen Of The Desert è il musical australiano di maggior successo visto in tutto il mondo da oltre sei milioni di spettatori, vincitore di due Tony award, ed è pronto ad approdare in Italia, prima data al Brancaccio, da oggi a domenica.

La regia della versione italiana del musical di Stephan Elliott e Allan Scott, è affidata a Matteo Gastaldo con la direzione musicale di Fabio Serri e la produzione di All Entertainment. Tratto dal film cult Le avventure di Priscilla la regina del deserto, vincitore di un premio Oscar (miglior costumi) e del Gran Prix de Publique al Festival di Cannes, è il racconto di una sfavillante avventura on the road di tre amici che a bordo di un vecchio bus rosa, soprannominato per l'appunto Priscilla, si avventurano in un viaggio in mezzo al deserto australiano alla ricerca di amicizia e amore, temi universali che sono il leitmotiv principale di tutta la narrazione. Il finale è d'impatto: tutti e tre riusciranno a trovare molto di più di quello che immaginavano. Il musical dà lustro a una sceneggiatura brillante e divertente, con oltre 500 costumi e un'intramontabile colonna sonora caratterizzata da almeno venticinque successi internazionali musicali, tra cui, I Will Survive, Finally , It's Raining Men e Go West suonati con un'orchestra dal vivo in alcune piazze della tournée del 2019. In merito alle canzoni, non si può non citare The good the bad and the uglydi Ennio Morricone, firma inconfondibile delle colonne sonore più famose al mondo.

Quest'anno il personaggio di Bernadette sarà interpretato da Simone Leonardi, attore e registra teatrale, che sostituirà Manuel Frattini, scomparso prematuramente lo scorso ottobre. Il cast al completo è composto da Cristian Ruiz, Pedro Antonio Batista Gonzalez, Stefano De Bernardin, Arianna Bertelli, Natascia Fonzetti, Alice Grasso, Maria Albano, Leiner Riflessi, Adele Crema, Alessia Punzo, Simone Nocerino, Antonio Catalano, Jacopo Bruno, Matteo Francia, Matteo Perin, Simone Aliprandi e Stefano Angiolini.

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

