Valentina Catini

Economia Circolare Dalla sostenibilità alla mobilità intelligente è l'evento organizzato da Il Messaggero, con il supporto di Aeroporti di Roma, Cattolica Assicurazioni, Eni, Esselunga, Ford, Snam Terna, il media partner Rai Radio 2, e che si svolgerà oggi al Parco della Musica dalle 9,30 alle 17,30 (#messaggeroinnova).

La giornata sarà dedicata al tema dell'economia circolare, coinvolgendo importanti esponenti del mondo imprenditoriale nazionale, cariche istituzionali, esperti qualificati e quattrocento studenti che aderiscono al programma alternanza scuola - lavoro. L'evento - introdotto dal direttore de Il Messaggero, Virman Cusenza - sarà diviso in due sessioni: la prima, di mattina, focalizzata sul ruolo delle aziende e sulla loro interpretazione dell'economia circolare, la seconda, di pomeriggio, si concentrerà sull'intrattenimento informativo. I saluti di apertura saranno affidati al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, seguito dal keynote speech di Michael Braungart, fondatore e direttore scientifico di EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency). I temi trattati nelle prime tavole rotonde saranno Modelli di economia circolare nei servizi e nelle Infrastrutture. Tra i relatori, in dialogo con il vicedirettore de Il Messaggero Osvaldo De Paolini, Alessandra Colombo (Eni), Ugo De Carolis (AdR), Alberto Minali (Cattolica Assicurazioni), Alberto Sanna (Ospedale San Raffaele Milano). E Formazione ed economia circolare: Italia pioniera dello sviluppo sostenibile condotta da Luca Cifoni, giornalista de Il Messaggero in dialogo con Luca Dal Fabbro (Snam), Giovanni Lo Storto (Luiss), Maurizia Villa (Korn Ferry). La prima parte dell'evento si concluderà con l'intervento di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia e della Finanza.

Nella sessione pomeridiana Andrea Andrei giornalista ed Alvaro Moretti vicedirettore de Il Messaggero analizzeranno con gli ospiti, rispettivamente, i temi Valori benefici e opportunità dell'Economia Circolare e Visione e futuro dell'Economia Circolare in Italia ed Europa. Tra i relatori, Daniela Bernacchi (Global Compact), Marcello Grosso (Poste Italiane), Francesco Mandolini (Esselunga), Fulvio Rossi (Terna), Enrico Giovannini (Asvis). In conclusione, il cantante Marco Mengoni, parlerà del suo impegno per l'ambiente attraverso le iniziative che accompagnano da sempre i suoi progetti.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

