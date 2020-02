Valentina Catini

Creare le immagini per raccontare le avventure della vita. Alessandro Baronciani fumettista, grafico, musicista e illustratore presenterà oggi alle 19, alla libreria Giufà, Quando tutto diventò blu, graphic novel che tratta il tema degli attacchi di panico.

«Dato che è un fumetto però - spiega - racconto tutto questo con un piglio avventuroso. Mi piaceva molto l'idea di trattare questo tema in maniera diversa, di raccontare una storia drammatica inserendo tutta la parte dell'avventura. È stata una sfida, e sono contento che la BAO Pubishing abbia accolto questo progetto, perché vedo una difficoltà enorme a parlare di attacchi di panico. Questo libro è anche la testimonianza di chi ci è passato».

