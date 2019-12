Valentina Catini

Ascanio Celestini, attore, registra, scrittore e drammaturgo aprirà la quarta Festa di Roma il 31 dicembre al Circo Massimo. Tema centrale dell'eventom il rapporto tra l'uomo e la natura.

Celestini, qualche anticipazione?

«Racconterò fiabe tradizionali, che considero sempre inedite perché chi le racconta, le racconto sempre a modo suo, con la propria sensibilità. Ho scelto le fiabe tradizionali perché nel passato la relazione tra l'uomo e la natura era diversa. Prendiamo i contadini ad esempio: avevano paura della natura. Pertanto, il tema sarà il timore inteso come rispetto, paura e adorazione».

Le nuove generazioni sono molto più attente al rapporto uomo-natura.

«Spero di sì. I grandi del mondo per troppo tempo non hanno pensato alla natura e questo è stato un errore. Tra i più giovani oggi c'è una grande curiosità di entrare in maniera attiva nei temi sociali e la natura è uno di quelli».

L'intervista integrale e le anticipazioni su Leggo.it

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA