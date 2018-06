Valentina Aulenta Passeggiare per leggere. Un km d'incanto nel cuore di Roma

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina AulentaPasseggiare per leggere. Un km d'incanto nel cuore di Roma per scoprire o riscoprire il piacere di un buon libro.La storica manifestazione Letture d'Estate lungo il fiume e tra gli alberi torna nei giardini di Castel Sant'Angelo con una programmazione quotidiana di eventi pensati per tutti i gusti, in un ambiente rilassato e piacevole.Gratuita e autofinanziata, la kermesse vedrà protagonisti oltre cento volumi selezionati tra le uscite più importanti della piccola e grande editoria. Molti gli ospiti attesi nelle diverse serate: da Fabio Stassi a Valentina Farinaccio, da Iacopo Barino a Paolo Zardi. E poi Gianluca Nicoletti, Rossano Astremo, Ilaria Palomba, la bookblogger Giulia Ciarapica, due romanziere con la loro prima opera, Emanuela Canepa e Giorgia Tribuiani, Mariano Sabatini, la Legosofia di Tommaso Bertolotti (oggi, foto), le poesie di Jack Spicer, le storie editoriali di Gabriele Sabatini.Una rete di quaranta librerie indipendenti di Roma, poi, oltre a trasformare i giardini di Castello in un'immensa libreria a cielo aperto, proporrà al pubblico una serie di incontri bisettimanali con autori di grande successo come il genetista Guido Barbini, il critico gastronomico Massimo Roscia e gli autori de La scienza coatta. Spazio anche ai più piccoli con una rassegna di incontri a cura di Biblioteche di Roma che, tra i viali dei Giardini, allestirà una biblioteca all'aperto e la mostra Io disegno. Immancabile e indispensabile la musica con lezioni concerto e incontri organizzati da quattro diverse scuole romane oltre ad un ciclo di eventi musicali che partiranno dall'arte cantautoriale di Filippo Gatti e di Ivan Talarico, spaziando dal folk rock di Luca Morino, al blues di Marco Pandolfi, e, ancora, il duo formato da Max De Bernardi e Veronica Sbergia.Giardini di Castel Sant'Angelo, fino al 02/09, tutti i giorni ore 10-01,30, presentazioni in serata, ingresso gratuito, info e programma www.letturedestate.itriproduzione riservata ®