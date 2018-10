Valencia stoppato dallo Young Boys

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Il Real Madrid rimette a posto il gruppo G di Champions League grazie al 2-1 al Bernabeu sul Viktoria Plzen. Non sono però tutte rose e fiori per la squadra di Lopetegui, che segna all'11' con Benzema e al 55' con Marcelo, ma rischia nel finale la clamorosa rimonta dopo la rete al 79' di Hrosovsky. Blancos primi a 6 punti con la Roma. L'1-1 nel gruppo H tra Young Boys e Valencia è un ulteriore favore alla Juve, che ha addirittura 7 lunghezze di vantaggio sui terzi. Ovvero gli spagnoli, in vantaggio con Batshuayi, ma raggiunti nella ripresa da un rigore di Hoarau,Pur senza brillare, il Bayern Monaco passa 0-2 ad Atene sull'AEK, grazie a due reti in due minuti nel secondo tempo di Javi Martinez e Lewandowski. Bavaresi a quota 7 nel gruppo E con l'Ajax, che ha ragione al 92' in casa del Benfica (rete di Mazraoui) al termine di una bellissima partita.Nel gruppo F il City, che aveva perso all'esordio, va sul velluto (0-3) in Ucraina sullo Shakhtar (a bersaglio David Silva, Laporte e Bernardo Silva) e balza in testa con 6 punti, approfittando del 3-3 tra Hoffenheim e Lione, che impatta al 92' con Joelinton.