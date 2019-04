Vademecum sull'adozione di Fido

Il libro di questa settimana s'intitola Piacere di Conoscerti. Capire i cani con le motivazioni di razza dell'etologa e comportamentalista Elena Garoni.

L'autrice spiega bene come quando si adotta un cane è bene ricordare che anche lui ha dei desideri e dei bisogni: per la nostra comune felicità, è meglio conoscerli prima, per evitare di scoprire che non hanno nulla in comune con i nostri e condannarci a frustrazioni e delusioni reciproche.

Infatti, se abbiamo avuto la fortuna di trascorrere qualche tempo con un cane, sappiamo che non è rimasto identico e prevedibile, ma anzi ha cambiato il suo modo di interpretare la realtà, grazie alle esperienze che ha fatto e alle relazioni che ha costruito con le persone e gli altri animali. Quindi anche il nostro cane dunque, può, da definizione, rivendicare una propria peculiare personalità.

La Garoni aiuta a capire come la personalità di un cane sia fondamentale per comprendere le origini di alcuni suoi comportamenti e per cercare il modo di farlo felice, e le motivazioni di razza, cioè quello che il cane si aspetta dal mondo e cosa cerca nel mondo, sono uno strumento nuovo e decisivo per imparare a farlo. Un libro (presioso) per tutti, da leggere. (A.Ben.)

