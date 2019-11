Vademecum della tigre domestica

Il libro di questa settimana s'intitola Cosa vogliono i gatti, dell'esperta comportamentalista Claire Bessant.

La domanda è semplice ma, visto che purtroppo non ci può rispondere direttamente, dobbiamo cercare di indovinare la risposta attraverso l'osservazione e l'interpretazione del suo comportamento; sia come esemplare appartenente a una specie, sia come singolo «individuo» che divide con noi la nostra casa.

Per aiutarci concretamente a porre le basi per la più felice delle convivenze, l'autrice, grande esperta di comportamento felino, ci offre in questo libro una serie analisi esponenziale di tutto ciò che rende un gatto quello che veramente è. A cominciare da come vive in natura, per proseguire a come comunica con gli altri animali, da come caccia, a come si nutre, ma anche da come alleva i propri piccoli.

E ci ricorda anche che nessun gatto ha bisogno soltanto di cibo e riparo.

Se infatti siamo responsabili della sua salute fisica, non lo siamo di meno del suo benessere psicologico. Un libro per tutti gli amanti del mondo felino; ma non solo. (A.Ben.)

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

