Vaccino, il presidente della Consulta: «Se fa danni, lo Stato deve risarcire»

«Il Pubblico deve garantire che il vaccino non fa male. Se dovesse invece accadere che, per qualsiasi ragione, si verifichino danni a chi accetta di fare il vaccino c'è la responsabilità dello Stato. Responsabilità che si traduce nel dovere di risarcire il danno subito. Non soltanto per i vaccini obbligatori, o comunque per i trattamenti sanitari obbligatori, ma anche per quelli fortemente consigliati: e questo si legge in una pronuncia della Corte Costituzionale».

Lo ha detto il neo presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, in un'intervista con Giovanni Floris andata in onda sieri era a diMartedì su La7.

Ma la polemica sul vaccino divampa nella comunità scientifica a proposito della tempistica sulla seconda dose. Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, dice a SkyTg24: «È meglio vaccinare subito tutte le persone che possiamo con il vaccino che abbiamo e rimandare il richiamo di tre o quattro mesi, consentendoci di arrivare all'estate, piuttosto che conservare le dosi per il richiamo delle persone già vaccinate». Contrario l'infettivologo Stefano Vella, presidente dell'Aifa: «Usare subito tutte le dosi a disposizione va bene solo se si è sicuri dell'arrivo delle fiale per il richiamo». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA