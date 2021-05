Vaccino ai maturandi, già 30mila prenotati

Lorena Loiacono

Sta registrando un'adesione massiccia la campagna vaccinale lanciata dalla Regione Lazio tra i maturandi: sono 50 mila i ragazzi per i quali il 16 giugno prossimo inizierà l'esame di Stato. E ieri, nei primi 30 minuti di prenotazioni, sono arrivare 20mila richieste, trentamila nelle prime tre ore. I vaccini si effettueranno con dosi Pfizer dal 1 al 3 giugno, vale a dire circa due settimane prima dell'esame per far sì che la copertura contro il virus sia già attiva al momento di sedersi davanti alla commissione. I ragazzi che andranno a vaccinarsi riceveranno una copia della Costituzione italiana, per sottolineare il senso civico della loro scelta, e avranno la seconda dose all'inizio di luglio: potranno così contare su un'estate in sicurezza. La campagna è attiva anche per i docenti che dovranno esaminare i ragazzi ma non hanno ancora ricevuto il vaccino. In tutto sono 1100 i professori del Lazio impegnati negli esami di Stato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA