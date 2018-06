Vaccini, pronta la proroga

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoI vaccini obbligatori tornano a tenere banco, soprattutto a scuola visto che per poter frequentare le lezioni in classe i ragazzi sotto i 16 anni dovranno consegnare tutti i certificati dell'avvenuta vaccinazione entro il 10 luglio. Ma il Governo pensa a una proroga, stretto tra i tanti i disagi per le segreterie scolastiche e le polemiche del fronte dei no-vax.Polemiche riaccese dopo le dichiarazioni del ministro degli interni Matteo Salvini che ha definito «troppi e pericolosi» i 10 vaccini obbligatori indicati dall'ex ministro Beatrice Lorenzin. La proroga darebbe anche una boccata di ossigeno al personale scolastico e alle famiglie alle prese con la raccolta dei certificati: senza quelli, infatti, a settembre i bambini dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia restano a casa. Spetta alle Asl di competenza richiamare le famiglie inadempienti, dopo il 10 luglio, per metterle in regola sottoponendo i ragazzi ai vaccini. A quel punto le scuole provvederanno a non ammettere gli inadempienti: un ruolo decisamente poco gradito per chi, ogni giorno, è in classe con gli studenti. Se per i bambini è prevista la non ammissione fino a quando i genitori non presenteranno i certificati delle vaccinazioni, per i più grandi è in arrivo invece la sanzione: per gli studenti senza vaccini ma in età da obbligo scolastico, dalla prima elementare fino a 16 anni, è prevista una multa che può variare da 100 a 500 euro.Ma i tempi per mettersi in regola sono stretti e la data cade nel periodo di maggior lavoro nelle segreterie scolastiche, impegnate nella conclusione degli esami e nella preparazione dell'avvio del prossimo anno: da qui la possibilità che la scadenza venga prorogata. Ma di certo una data ci sarà e ci si prepara al fronte dei no vax, contrari all'obbligo e all'esclusione da scuola.«Il Governo non deve considerare il rischio di esclusione sociale - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di medici pediatri - ma il rischio che un bambino venga incolpevolmente danneggiato da una malattia prevenibile con un vaccino. Non possiamo vanificare il lavoro svolto finora solo per posizioni ideologiche». La decisione di imporre l'obbligo nasce da un'impennata di casi di morbillo che in Italia rappresenta un'epidemia con 6.664 casi ufficialmente registrati dal 1 gennaio 2017 al 30 aprile 2018. Otto i decessi, la metà erano bambini sotto i 10 anni.