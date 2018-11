«Vaccini, ora basta con le fake news»

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«È giunto il momento di una semplice domanda: volete affidarvi alle fake news e a teorie fuorvianti oppure siete pronti a salvare le vite dei bambini? Perché è assolutamente inutile avere solo dibattiti, dibattiti e dibattiti: abbiamo bisogno di azioni». Pesantissimo e diretto il monito del commissario Ue alla Salute, Vytenis Andriukaitis, all'Italia e agli altri stati membri. «Siamo pronti ad aiutare l'Italia a raggiungere un livello elevato di copertura vaccinale - ha aggiunto Andriukaitis -. Anzi questo è l'unico segnale che va dato ai genitori italiani, alla società italiana e al parlamento italiano per raggiungere l'obiettivo comune di un'Europa libera da morbillo entro il 2020, come stabilito dall'Oms. Se fossi un membro del governo italiano il mio approccio sarebbe questo: per favore, non create un gap tra Bruxelles e l'Italia perché aiuta solo a far crescere l'euroscetticismo».In un tweet il ministro della Salute Giulia Grillo sempre ieri ha scritto: «Al lavoro sul nuovo Patto della Salute, sto incontrando i direttori generali del Ministero». (M.Fab.)