Vaccini mini, 40mila prenotazioni: a Roma previste 4.600 dosi al giorno

Lorena Loiacono

Oltre 40mila prenotazioni da qui a gennaio, è entrata nel vivo la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni. Per il momento l'obiettivo è mettere in sicurezza il Natale: si intensificano infatti le prenotazioni da parte delle famiglie per i prossimi giorni.

PARTENZA SPRINT. «Superata quota 4mila bimbi tra i 5 e gli 11 anni vaccinati nel Lazio ha spiegato ieri l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato - le prenotazioni finora per le vaccinazioni pediatriche sono oltre 40mila su una platea di 280mila». La macchina è già lanciata in corsa: si possono fare mediamente circa 200 vaccini al giorno nei 23 hub vaccinali di Roma (quindi 4600 al giorno). Dipenderà poi dalle effettive prenotazioni giornaliere.

Ma l'impianto è pronto, tra dosi Pfizer in formato baby e tanti gadget per far divertire i più piccoli.

I GADGET. Ad esempio al museo Explora di via Flaminia, tra gli hub vaccinali messi a disposizione dalla Regione Lazio, il bambino che si vaccina entra gratis al museo e può restare quanto vuole: un modo per coinvolgere i più piccoli con il divertimento, rendendo tutto più leggero.

PEDIATRI. Per lo stesso motivo sono scesi in campo ci sono i pediatri di famiglia, oltre il 50% ha aderito alla campagna vaccinale mettendosi a disposizione nelle mezze giornate libere o nel fine settimana: «In questo modo spiega la dottoressa Teresa Rongai, segretaria per il Lazio della Federazione italiana dei pediatri i genitori ci chiedono quando siamo negli hub e, volendo, prenotano per quei giorni così il bambino ci vede ed è più tranquillo. È importante vaccinare ora i piccoli perché in questo modo la seconda dose, a 21 giorni, arriva prima del ritorno in classe a gennaio. Mettiamo in sicurezza il Natale e la ripresa delle attività dei piccoli a gennaio. I contagi sono in aumento, purtroppo».

STOP QUARANTENE. La copertura vaccinale infatti, estesa anche ai più piccoli, aiuterà le scuole, al rientro a gennaio, ad evitare la catena infinita di quarantene che si sono verificate nelle ultime settimane nelle classi di scuola elementare. «Ormai siamo in una situazione per cui spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma c'è sempre un 20% di classi in quarantena. Con tutte le difficoltà relative ai tamponi e ai certificati medici per rientrare».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA