Vaccini, in campo l'esercito

Il V-Day europeo si avvicina e domenica prossima l'Italia partirà con le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer. Provenienti dal Belgio, faranno scalo allo Spallanzani di Roma dove verranno stoccate per poi essere distribuite tra le regioni con l'aiuto dell'esercito. Con meno di diecimila dosi si tratterà come già annunciato di una giornata simbolo perché il vero avvio della campagna vaccinale - con priorità per operatori sanitari e pazienti delle Rsa - non ci sarà prima del prossimo anno. Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal Piano Vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati dalla Struttura commissariale in accordo con le Regioni. «Se il nostro piano» di vaccinazioni anti-Covid «va bene, nell'ottobre del 2021 l'Italia sarà in sicurezza», ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. Arrivano ulteriori rassicurazioni sull'efficacia del vaccino di fronte alla nuova variante del virus proveniente dalla Gran Bretagna. «È altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante», ha detto il fondatore di Biontech, Ugur Sahin che ha parlato di due settimane per raccogliere i dati definitivi. Conferme anche dal presidente dell'Aifa - che ieri ha approvato il vaccino Pfizer - Giorgio Palù: «La piattaforma a mRna è facilmente modulabile e, nel caso il virus dovesse evolvere in maniera tale da superare le difese immunitari ha un vantaggio rispetto alle piattaforme tradizionali con virus vivo o ucciso o basate su proteine ricombinanti. È infatti una piattaforma che permette di essere modulata e costituirà la base per futuri vaccini, non solo in ambito infettivologico, ma anche anticancro».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

