Vaccini e sostenibilità del servizio nazionale

ROMA - I vaccini rappresentano uno degli strumenti più efficaci per prevenire le malattie infettive, causa di morbidità e mortalità importante. L'OMS ha messo in campo una serie di azioni utili alla diffusione dei vaccini, al fine di ridurre o eradicare l'incidenza delle malattie trasmissibili. Questo il tema del Convegno La prevenzione vaccinale uno strumento di sostenibilità, organizzato da Motore Sanità l'altro giorno a Roma.

In età pediatrica oltre ai vaccini obbligatori per legge, esistono vaccinazioni raccomandate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) come quella anti-pneumococcica, per la prevenzione di polmoniti e altre infezioni particolarmente pericolose nei bimbi, nei soggetti fragili con poli patologie e negli over 65.

«Come citato nel Piano Nazionale di Contrasto all'antimicrobico-resistenza del Ministero della Salute, le strategie vaccinali, giocando un ruolo importantissimo nella prevenzione delle infezioni virali e batteriche. Possono contribuire a ridurre la circolazione di ceppi antibiotico-resistenti, il rischio di infezioni correlate all'assistenza e, di conseguenza, anche il consumo di antibiotici», spiega Fortunato D'Ancona, Ricercatore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ISS.(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA