VACCINI AI PARENTI

Simone Pierini

Dosi di vaccino avanzate a fine giornata somministrate a figli e parenti per evitare che finissero sprecate. Il caso avvenuto a Baggionara (in provincia di Modena), denunciato ieri dalla Gazzetta di Modena, è finito tra le mani dei carabinieri del Nas di Parma che ha aperto un'indagine. Secondo quanto ricostruito gli infermieri al lavoro nella somministrazione del vaccino Pfizer agli operatori sanitari avrebbero infranto il protocollo che prevede che le dosi avanzate a fine giornata siano destinate ad altri sanitari in lista nei giorni precedenti. L'anomalia è nata dall'impossibilità, secondo quanto evidenziato da un infermiere che avrebbe deciso di inoculare le dosi in più alla moglie e al figlio (condividendo le foto sui social), di entrare in contatto con le persone che ne avrebbero avuto diritto. E per non sprecare (e di conseguenza buttare) il siero in avanzo avrebbe optato per un'iniziativa autonoma non prevista però dai protocolli.

L'Ausl modenese ha definito quanto avvenuto «un errore grave», e ha annunciato l'apertura di un'istruttoria in merito. L'indagine aperta dei Nas al momento parla di accertamenti preliminari, finalizzati prima di tutto a capire come sono andate esattamente le cose. Solo in seguito si valuterà un eventuale rilievo penale. Il caso delle dosi in avanzo, fa sapere l'Ausl, è contemplato: se succede, per non sprecare dosi di vaccino, la procedura prevede di cercare rapidamente altro personale sanitario, già prenotato nei giorni successivi, che magari si trova già in ospedale, dove, a Modena, vengono fatti i vaccini. Ciò può avvenire qualora qualcuno dei prenotati non si presenti, perché malato o per altri motivi. Il responsabile della vaccinazione ai parenti era convinto di non aver fatto niente di male, ma anzi di aver salvato alcune preziose dosi dalla spazzatura. L'Ausl ha però ribadito a tutti l'assoluto divieto di iniziative autonome che escano da quelle previste per l'erogazione dei vaccini.

