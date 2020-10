«Vaccinare tutte le persone a rischio»

Antonio Caperna

ROMA- Oggi più che mai il vaccino difende la vita. È lo slogan scelto in occasione dell' Assise nazionale sull'immunizzazione dell'adulto e dell'anziano, promossa a Roma con l'obiettivo di sensibilizzare le persone anziane a vaccinarsi, spingere le Regioni a effettuare le chiamate attive per le vaccinazioni e, allo stesso tempo, garantire questo diritto. Perché vaccinarsi contro influenza e pneumococco, Herpes Zoster e difterite-tetano-pertosse può proteggere anche chi non può riceverlo, come accade ai bambini troppo piccoli, agli immunodepressi o a coloro che sono allergici.

«L'Italia ha fatto grandi progressi nell'ambito delle coperture vaccinali, ma ancora molto c'è da fare. Sta per cominciare la prima vera stagione influenzale nel periodo della pandemia e oggi più che mai occorre spingere sull'acceleratore delle immunizzazioni, a partire dalle categorie a maggior rischio dichiara Michele Conversano, presidente del Comitato Tecnico-Scientifico di HappyAgeing, presentando un position paper sulle Vaccinazioni dell'adulto/anziano nella stagione 2020/2021'.-Perché ciò avvenga con successo serve che le istituzioni nazionali e regionali remino nella stessa direzione. Ci sono almeno 8 azioni, che si possono intraprendere e che possono davvero fare la differenza». Le otto richieste rivolte alle istituzioni sono: chiamata attiva; campagne informative; istituzionalizzazione dei rapporti di collaborazione; rivalutazione degli indicatori Lea; diritto alla gratuità; obbligo per gli operatori sanitari; anagrafe vaccinale informatizzata; innovazione.

Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, sottolinea come l'epidemia di coronavirus è sotto controllo in Italia rispetto ad altri Paesi soprattutto grazie all'attività dei Dipartimenti di prevenzione e le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) che «sono costantemente attivati, identificando velocemente i casi, facendo i tamponi, il rintraccio dei contatti, l'isolamento. Un lavoro continuo».

«Laddove parliamo del futuro, partendo dall'esperienza che stiamo facendo con la pandemia - conclude Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) - la riflessione su come potenziare la prevenzione a tutti i livelli, internazionali, nazionale e locali, credo che sia la sfida che ci aspetta tutti. E a cui tutti siamo entusiasti di partecipare. Abbiamo una grande opportunità, credo ci sia la possibilità di poterlo fare. Ed è un'occasione a cui non dobbiamo mancare. Per farlo serve la collaborazione di tutti».

