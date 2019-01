VACANZE SICURE

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleTornerà la polizia turistica a Roma. Ad annunciare la ricostituzione del nucleo specifico dei caschi bianchi, deputato ai controlli nel settore turistico, è stato ieri l'assessore allo Sviluppo Economico Carlo Cafarotti, in occasione della sedicesima edizione dell'Albergatore Day. Obiettivo del Campidoglio: proteggere gli operatori dalla concorrenza sleale e «da quel sottobosco letale di attività abusive e contributi di soggiorno non versati, che piega la nostra imprenditoria sana, sottraendo introiti e posti di lavoro».All'evento, che si è svolto al Parco dei Principi, hanno preso parte, oltre agli albergatori, anche gli assessori competenti di Regione (Lorenza Bonaccorsi) e Comune (Carlo Cafarotti).A loro si è rivolto principalmente il grido d'allarme del presidente della Federalberghi di Roma, Giuseppe Roscioli, secondo cui «in un anno sono aumentate di un terzo le inserzioni di privati che offrono alloggi turistici in città, i cosiddetti affitti brevi. Siamo a quota 33 mila, un numero esorbitante. Nella maggior parte dei casi stimiamo si tratti di attività illegali che non pagano tassa di soggiorno, non hanno l'autorizzazione del Comune e neanche comunicano la presenza degli ospiti in Questura». Una situazione che crea sofferenza nel settore e che è sotto i riflettori sia del Campidoglio a guida M5S, sia della Regione targata Pd.«Il regolamento sul contributo di soggiorno che abbiamo varato ad aprile scorso, dispone per la prima volta l'obbligo del contributo di soggiorno anche per le locazioni brevi», ha spiegato Cafarotti, secondo cui però «il tema dei temi è che chi mette a disposizione fitti brevi non risponde più alla logica di un cittadino privato, ma a quella di un imprenditore. Come tale, come gli altri, deve rispettare le regole. On line si registrano circa 33.000 annunci che sfuggono a qualunque logica di verifica e sicurezza». Tra i prossimi appuntamenti a tema molto attesi in città ci sono gli Stati Generali del Turismo ad aprile: 4 giorni di lavoro e di confronto tra istituzioni e player di filiera sulle criticità e le possibili soluzioni.riproduzione riservata ®