Vacanze senza notifiche ecco l'ultima di Whatsapp

Alessio CaprodossiTre novità in un colpo solo. Tanto dovrebbe esserci nel futuro a brevissimo termine di WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più popolare del mondo occidentale, che si prepara ad offrire nuove funzionalità. La prima riguarda la cosiddetta modalità vacanza, che permetterà di congelare in toto una chat già archiviata. Chat simili, al momento, si riattivano quando un contatto torna a scrivervi, mentre con l'introduzione della modalità vacanza la chat (singola o di gruppo) finirà nel dimenticatoio: niente più notifiche e niente più presenza nell'elenco delle discussioni, se non dopo un intervento manuale mirato a ridargli vita.In pratica è una soluzione per chi vuole nascondere scambi segreti, conversazioni inutili o dialoghi insidiosi per la vita di coppia. Ma è anche un rimedio ottimale quando si va in vacanza o ci si vuole rilassare, lasciando magari attive solo le chat con gli amici più stretti e i famigliari.Per cancellare completamente il suono (talvolta fastidioso) delle notifiche, si potrà staccare la spina con la modalità silenziosa, estesa a tutte le chat: basterà un click per silenziare ogni contatto e impostare l'intervallo di tempo a piacere prima di tornare alla normalità.La terza funzionalità permetterà invece il collegamento con account esterni, per esempio Facebook e Instagram (tanto per citarne due a caso), che con WhatsApp condividono la proprietà: sono tutti strumenti nelle mani di Mark Zuckerberg. Per quanto siano pochi i dettagli in merito a quest'ultima introduzione, sembra che almeno all'inizio dovrebbe esser dedicata a WhatsApp Business.riproduzione riservata ®