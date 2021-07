VACANZE OFFLINE

Enrico Chillè

«Vi invito a riposare, non passiamo dalle corse del lavoro alle corse delle ferie. Impariamo a sostare e a spegnere il telefonino, il riposo non è solo fisico ma anche del cuore». Con queste parole di riflessione, Papa Francesco si è rivolto ai fedeli nel primo Angelus a piazza San Pietro dopo essere tornato in Vaticano, reduce dal ricovero e dall'operazione al Policlinico Gemelli. Il Pontefice, con l'avvicinarsi delle ferie, ha voluto mandare un messaggio ai fedeli commentando un passo del Vangelo in cui l'insegnamento di Gesù Cristo invita ad una ecologia del cuore, che si compone di riposo, contemplazione e compassione.

Secondo il Papa, «solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace di commuoversi e di accorgersi degli altri, delle loro ferite, dei loro bisogni. La compassione nasce dalla contemplazione». «Non basta staccare la spina, occorre riposare davvero e per farlo bisogna tornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio e pregare. Gesù non si sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni giorno, prima di ogni cosa, si ritirava in preghiera, in silenzio e in intimità con il Padre. Un insegnamento, quello del riposo, che lui aveva rivolto anche agli Apostoli» - le parole di Papa Francesco - «Guardiamoci, fratelli e sorelle, dall'efficientismo, fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. Anche l'attivismo è una trappola e vale anche per la chiesa: pensiamo che la cosa più importante siano i risultati che otteniamo e ci sentiamo protagonisti assoluti, finendo anche per trascurare Gesù».

Papa Francesco, al termine dell'Angelus, ha anche espresso vicinanza e solidarietà alle popolazioni europee colpite dalle alluvioni in Germania, Belgio e Olanda, ma anche a quelle del Sudafrica e di Cuba, devastate negli ultimi giorni da sofferenze e rivolte soffocate nella violenza.

