Va a rapinare con il figlio di Genny: 17enne ucciso

Il sabato notte si tinge di sangue a Napoli. Un rapinatore minorenne è morto ed un altro è stato arrestato dopo tentata rapina finita in una sparatoria con la polizia. La vittima è un ragazzo di 17 anni, mentre a finire in manette è il figlio 18enne di Genny la Carogna, l'ultrà diventato celebre nel 2014 per la sua trattativa con la polizia durante una finale di Coppa Italia e attualmente collaboratore di giustizia.

I fatti sono avvenuti intorno alle 4,30 in via Duomo, nel centro di Napoli: il 17enne e il suo complice avrebbero avvicinato un'auto con tre ragazzi a bordo, puntando la pistola per rapinarli. In quel momento una pattuglia dei Falchi in borghese è intervenuta aprendo il fuoco: ad avere la peggio è stato il 17enne, che avrebbe compiuto 18 anni a dicembre. L'agente che ha sparato provocando la morte del giovane non è al momento indagato.

Le immagini di Genny, alias Gennaro De Tommaso, a cavalcioni su una balaustra, fecero il giro d'Italia la sera del 3 maggio 2014, quando Ciro Esposito perse la vita prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Da capo-ultrà azzurro si occupò della mediazione tra tifosi e forze dell'ordine: un'immagine che diventò simbolo dei complicati rapporti tra i club e il mondo delle tifoserie organizzate.

