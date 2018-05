Uva: «Var in Coppa? Decide Collina»

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il Var in Champions ed Europa League? «Quando Collina spingerà il tasto verde». Lo ha detto Michele Uva, dg della Figc e vicepresidente Uefa, a Tutti Convocati su Radio24. «Ne abbiamo parlato a Kiev, a margine dell'esecutivo della Uefa - ha spiegato Uva - Sicuramente il Var entrerà nelle competizioni europee, lo dico ufficialmente. Quando? Quando il sistema arbitrale spingerà il tasto verde e dirà: Ora abbiamo arbitri sufficienti, come numero e qualità per arbitrare col sistema Var'. Oggi ce l'hanno solo Italia, Germania, Portogallo, e l'anno prossimo entreranno Polonia, Francia, Spagna, Olanda, quindi avremo massa critica di 7 che devono fornire gli arbitri. Potrebbe essere un passaggio partire dagli ottavi del prossimo anno, ma probabilmente più semplice partire dall'inizio del 2019/20».(G.Bul.)