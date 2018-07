Usura, estorsione e riciclaggio Colpo al clan della terza età

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèUsura, estorsione e riciclaggio: sono solo alcune delle accuse che la Direzione distrettuale antimafia ha mosso nei confronti di nove persone, arrestate ieri tra Roma e provincia, dalla Guardia di finanza. L'accusa nei confronti degli arrestati è quella di aver terrorizzato diversi imprenditori, facendo leva anche su presunti legami con la criminalità organizzata, romana e non solo. Nella stessa giornata di ieri, sono stati sequestrati beni immobili e relativi ad alcune società per un valore di circa 11 milioni di euro.L'operazione Terza Età delle Fiamme Gialle prende il nome da uno dei settori in cui gli arrestati avrebbero reinvestito alcuni proventi illeciti, quello delle case di riposo per anziani. Secondo gli inquirenti, tuttavia, una delle maggiori fonti di introiti era l'usura: a imprenditori in difficoltà venivano prestate grosse somme, con interessi variabili, fino addirittura al 570%.Chi non riusciva a pagare subito, veniva minacciato o aggredito, ma non mancavano i casi in cui gli imprenditori non in grado di restituire quelle somme si vedevano confiscare illegalmente beni di loro proprietà.L'indagine è direttamente collegata a quella che aveva portato, nel settembre dello scorso anno, all'arresto di Massimo Nicoletti, pregiudicato e figlio di Enrico, noto come il cassiere della banda della Magliana. Diverse intercettazioni, pedinamenti e accertamenti economici e patrimoniali, hanno invece permesso ieri di arrestare nove persone.Tra queste compaiono Mario Licenziato e i figli, Mauro e Gianluca, residenti a San Cesareo ma di origini campane. Secondo alcuni collaboratori di giustizia, il capofamiglia avrebbe collegamenti con la camorra e in particolare con Michele Zaza, il boss della Nuova Famiglia, il cartello di famiglie nato in contrapposizione alla Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo.Se i Licenziato, secondo gli inquirenti, erano gli organizzatori della banda, a coadiuvarli c'erano altri arrestati, in particolare Domenico Mastrosanti, Anna Maria Liguori, Danilo Del Vecchio e Elvis Hudorovich. Quest'ultimo, noto anche come Giovanni lo zingaro, sarebbe stato il tramite tra la banda e il clan dei Casamonica.