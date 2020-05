Usura e infiltrazioni criminali nell'economia: un allarme prevedibile ma mai affrontato, quello generato dall'emergenza Covid. Per aiutare i commercianti, rimasti senza entrate per il lockdown ma costretti a sostenere le spese, Ambulatorio Antiusura e Confcommercio hanno istituito un Osservatorio Covid che monitorerà tutte le vendite di società e negozi, con lo scopo di individuare quelle avvenute ben al di sotto dei prezzi di mercato.

«La criminalità gongola, perché a differenza di Stato e banche, può intervenire con liquidità immediatamente disponibile. Può prestare soldi a commercianti, partite Iva e artigiani, oppure rilevare a basso costo le loro attività per favorire il riciclaggio di denaro» - spiega Luigi Ciatti, presidente dell'Ambulatorio Antiusura - il Governo si è mosso lentamente, è già tardi e noi non possiamo sostituirci allo Stato. Servono misure immediate, magari sull'esempio dal fondo antiusura della Regione».(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA