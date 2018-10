Usavano i nomi della serie In manette Freddo e Dandi

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniTre bande coinvolte, 17 persone in manette e i nomi ispirati a Romanzo Criminale. L'operazione dei Carabinieri denominata i Soliti Noti ha portato alla luce un sistema di spaccio di droga a nord di Roma tra Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana. Utilizzavano nomi come «er Freddo» prendendo spunto dai protagonisti della serie televisiva e tra loro comunicavano con parole in codice già note alle forze dell'ordine. Molti erano già agli arresti domiciliari, per questo conosciuti dai militari che nella giornata di ieri, alle prime luci dell'alba, hanno dato il via libera agli arresti. Cento Carabinieri della compagnia di Monterotondo impiegati con l'ausilio delle forze cinofile e di un elicottero. Sette persone sono finite in carcere, per gli altri dieci il gip del tribunale di Tivoli ha disposto i domiciliari.Le indagini hanno preso piede ad ottobre del 2017 e sono state condotte attraverso intercettazioni e pedinamenti. A un anno di distanza il cerchio si è chiuso sui tre gruppi criminali comunicanti tra loro. Nei mesi scorsi avevano già portato all'arresto di altre 22 persone, per un totale di 39, e al sequestro di oltre 500 grammi di di cocaina, 4,2 chili di hashish, nonché di 17.880 euro in contanti, quale provento dello spaccio.Il primo gruppo operava a Monterotondo ed era gestito da una donna di 61 anni agli arresti domiciliati con l'aiuto di famigliari e di giovani collaboratori. Garantiva oltre 20 consegne di cocaina al giorno. Il secondo muoveva lo spaccio a Mentana ed era supervisionato da un 44enne del posto che piazzava sul mercato oltre 40 dosi giornaliere allargando il proprio raggio d'azione fino alla provincia di Latina. La base era posizionata in un garage nel quartiere Talenti dove, tra l'altro, mesi fa era finito in manette il il leader del gruppo mentre recuperava circa 250 grammi di cocaina. Il terzo infine gestiva il traffico tra Fonte Nuova e Mentana Colleverde di Guidonia Montecelio. Faceva capo a un 32enne di Tor Lupara e, utilizzando parole in codice, smerciava circa dieci dosi al giorno.riproduzione riservata ®