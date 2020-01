Usava il camion del Comune Il Tribunale: «Riassumetelo»

Venne licenziato nel 2018 senza preavviso perché accusato di avere utilizzato un mezzo del Comune di Roma. Per quella vicenda, che risale al settembre del 2012, venne condannato in primo grado e poi assolto in appello dall'accusa di peculato d'uso. Ieri il tribunale Civile, sezione Lavoro, ha però disposto per Marco Vagnini, dipendente comunale dal 1993 e difeso dall'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, l'immediato reintegro nel posto di lavoro in quanto il «comportamento addebitato non è di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro».

I giudici, inoltre, hanno disposto che l'amministrazione comunale debba «conguagliare, per il periodo della disposta sospensione cautelare dal servizio, quanto dovuto al Vagnini se fosse stato in servizio». I fatti al centro della vicenda risalgono al 29 settembre, un sabato, di otto anni fa quando Vagnini venne fermato dai carabinieri mentre era alla guida di un autocarro «intestato al Comune di Roma con il quale trasportava un carico di uva. Fu licenziato, ma per il tribunale civile l'iniziativa del Comune è «illegittima anche alla luce del fatto che il comportamento addebitato non ha creato alcun danno all'ente».(S. Uni.)

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

