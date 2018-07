URUGUAY-FRANCIA

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Domani l'Uruguay si giocherà l'accesso alla semifinale Mondiale contro la Francia, ma quasi certamente non avrà Cavani. El matador, infatti, è alle prese con l'edema al polpaccio sinistro e la sua presenza in campo avrebbe del miracoloso. «Edi significa tanto per noi - ammette Suarez, che si dovrà caricare il peso dell'attacco - Senza di lui dovremo raddoppiare lo sforzo collettivo in campo».Nella Francia del nuovo fenomeno, Mbappè, l'assenza di Cavani è accolta come una buona notizia. «La verità è che l'Uruguay non è la stessa senza di lui - ha detto lo juventino Matuidi - Ci ho giocato nel Psg per molto tempo e so quanto vale. In campo è uno molto generoso, che dà tutto e sono certo che qui farà tutto ciò che è possibile per poter scendere in campo. Non so bene quale sia il problema fisico che ha Edinson, ma ci sono degli infortuni per i quali non esistono cure miracolose».(G.Bul.)