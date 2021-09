Urina sull'auto di due pensionati: preso

Avevano rimproverato un cittadino egiziano, perché sorpreso che stava tranquillamente urinando sulle ruote della loro automobile. Lo straniero, in compagnia della moglie e del figlio, per tutta risposta ha aggredito la coppia di pensionati a pugni e morsi, costringendo entrambi a ricorrere alle cure ospedaliere dopo l'intervento di un'autoambulanza del 118. L'aggressione è avvenuta martedì sera davanti alla spiaggia di Capocotta, ad Ostia. Una vicenda paradossale quanto drammatica, vissuta da due anziani che avevano trascorso il pomeriggio al mare. Dopo la denuncia dei coniugi alla stazione dei carabinieri di Torvaianica, l'uomo è stato identificato in poche ore. I due pensionati, curati presso il pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Pomezia, sono stati dimessi entrambi con 6 giorni di prognosi con ecchimosi e lividi in diverse parti del corpo. (E.Orl.)

