Urbanistica nuovi concorsi per ridisegnare la Capitale

La qualità architettonica per il rilancio di una cultura urbana collettiva. È l'obiettivo a cui punta il Protocollo d'Intesa di durata triennale per la diffusione dei concorsi di progettazione che definisce regole chiare e qualità all'altezza della città sottoscritto oggi da Roma Capitale, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (OAR). Il Campidoglio, attraverso l'assessorato all'Urbanistica e grazie al contributo di CNAPPC e OAR, vuole che il concorso di progettazione diventi da adesso in poi uno strumento per identificare quelle politiche di rigenerazione urbana che possano promuovere la cultura architettonica all'interno del contesto pubblico attraverso i principi di efficienza, efficacia e trasparenza. Il CNAPPC metterà a disposizione di Roma Capitale gratuitamente la piattaforma web concorsiawn.it per la promozione e l'organizzazione dei concorsi, che avrà i seguenti requisiti: concorso internazionale aperto da promuovere attraverso la rete di rappresentanza nazionale e internazionale degli Ordini; garanzia che a tutti i concorrenti ammessi al secondo grado verrà corrisposto un rimborso spese; affidamento al vincitore del concorso dell'incarico di progettazione delle fasi successive alla procedura concorsuale.