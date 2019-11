Uomo sgozzato e chiuso in un sacco sul balcone

Il fagotto, chiuso in un sacco nero di nylon, era sul balcone al terzo piano di un condominio nel rione San Giacomo a Trieste. E lì è rimasto per molti giorni prima che qualcuno desse l'allarme. Tutto per alcun macabre strisce di sangue, gocciolate dal bordo del balcone per giorni.

I vicini non vedevano Libero Foti, pensionato di 75 anni, da almeno tre settimane. E quando i vigili dl fuoco hanno raggiunto il balcone con l'ausilio dell'autoscala ed hanno aperto il sacco che emanava un odore nauseabondo, la scoperta: dentro c'era il corpo dell'anziano, in avanzato stato di decomposizione. Secondo un primo esame del cadavere, Foti è stato ucciso con un taglio netto alla gola.

Le indagini, condotte dalla polizia di Triste e coordinate dal pm Federico Frezza, muovono i primi passi, ma sbrogliare la matassa del giallo non appare semplice. La porta d'ingresso non mostra segni di effrazione. Libero Foti viveva da solo nell'appartamento al terzo piano di quel palazzo di via del Veltro. Secondo quanto raccontato dai vicini, l'anziano aveva una relazione con una donna ucraina, con la quale però avrebbe rotto di recente e che se ne è andata di casa. Una spinta alle indagini è attesa dall'autopsia.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

