Untore Hiv, la Cassazione: «La pena va aumentata»

È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 22 anni di carcere - che potrebbero aumentare - nei confronti di Valentino Talluto, il 35enne romano di origini siciliane responsabile del reato di lesioni gravissime per aver consapevolmente contagiato con il virus dell'Hiv, da cui era affetto, 32 donne conosciute in chat di incontri e frequentate nella capitale tacendo loro la sua sieropositività. A deciderlo è stata la Prima sezione penale della Cassazione. Ma gli ermellini, inoltre, hanno anche disposto un processo d'appello bis per decidere se aumentare ulteriormente gli anni di carcere per Talluto e riportarli a 24, come stabilito in primo grado, dal momento che ci sono altri quattro episodi di contagio che avrebbero la sua firma.

In appello, conclusosi l'undici dicembre del 2018, gli erano stati scontatì con la formula dubitativa, ma il Pg della Suprema Corte, Pasquale Fimiani - insieme alle quattro vittime non riconosciute - ha puntato l'indice contro l' untorè anche per questi ulteriori casi di contagio.

Talluto sapeva di essere sieropositivo e dal marzo 2015 sapeva anche di essere indagato, ma fino al giorno prima del suo arresto - avvenuto il 23 novembre del 2015 - ha continuato ad avere rapporti non protetti, provocando «danni immensi» con «volontà pianificatrice», aveva sottolineato in Corte d'Assise d'appello il Pg Simonetta Matone nella sua requisitoria. La pubblica accusa, sia in primo che in secondo grado, aveva insistito per condannare Talluto per epidemia dolosa. Il Pg Fimiani, invece, non ha condiviso questa impostazione - come del resto hanno fatto gli ermellini della Prima sezione penale - e si è fermato alle lesioni gravissime nonostante il ricorso del Pg Matone.

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

