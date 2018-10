Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno stop in autostrada per toccare con mano il futuro. Il primo Autobar smart ha aperto i battenti sull'autostrada Varese-Milano in collaborazione con Accenture, con un concept innovativo ricco di soluzioni digitali. Come la cooking station del bancone centrale dove a pranzo di può gustare pasta al dente in tre formati, preparata espressa e letteralmente shakerata con la salsa prescelta (zafferano e ragù di ossobuco; crema al basilico; pomodoro e mozzarella di bufala; tutte ricette dello chef stellato Andrea Ribaldone) in un solo minuto, mentre la sera si trasforma per farcire bomboloni, crepes, maxi croissant e pancakes. Nell'area Grab&Go, per chi ha poco tempo, panini classici da prelevare e portare al banco per una veloce tostatura, così come si possono frullare direttamente con succo di mela deliziosi bicchieri di frutta fresca a pezzi. Non mancano le A-box per acquistare online e ritirare il pasto in box dedicati, aree kids, business lounge con wi-fi e stampanti.Autobar Autogrill Area di servizio Brughiera Ovest - A8 Milano-Varese - Tel. 02/35.95.80.99 - sempre aperto.(C.Bur.)