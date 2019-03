Uno speciale tampone per ricreare per la scritta storica alla Garbatella

Lorena Loiacono

È iniziato ieri il restauro per riportare alla luce la storica scritta della Garbatella Vota Garibaldi. I tecnici della Soprintendenza hanno utilizzato speciali tamponi per ricreare la scritta cancellata.

Intanto non si placano le polemiche sulla gestione del decoro a Roma. A sollevare dubbi sull'operato del Campidoglio, ora, è anche l'Ater, proprietario della struttura: «non siamo stati informati di nulla». Quella scritta era presente in via Basilio Brollo dal 1948 e invitava la cittadinanza ad andare alle urne per le prime elezioni repubblicane con un chiaro Vota Garibaldi e per questo suo valore storico era stata restaurata nel 2004, protetta da una tettoia e celebrata da una targa in marmo. Ma per un mero errore è stata coperta di vernice, come fosse una scritta ingiuriosa qualunque, da un operaio di una ditta esterna, che collabora con il dipartimento manutenzione urbana.

Un vero e proprio scivolone da parte del Comune che non ha provveduto a dare indicazioni precise a chi doveva svolgere il lavoro. Ma si sta già rimediando: ieri mattina infatti sul posto sono intervenuti la Sovrintendenza e il Municipio 8. Era presente anche il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio: «Siamo in prima linea per la nostra memoria storica, per il nostro quartiere e per la nostra città». Ma le polemiche non si fermano: ieri infatti il direttore generale dell'Ater, Andrea Napoletano, ha scritto alla sindaca Raggi per chiedere spiegazioni su come si possa essere arrivati a un errore simile. Se l'Ater fosse stato coinvolto, in quanto proprietario dell'immobile, avrebbe infatti dato indicazioni precise sull'importanza di quel muro, da tutelare. Ma così non è stato. Nella lettera si riferisce infatti che l'operazione messa in campo dall'ufficio comunale sulla facciata non è mai stata autorizzata e neanche preventivamente comunicata all'Ater.

«Chiediamo sottolinea il direttore generale - di conoscere nel dettaglio l'iter amministrativo che ha portato alla cancellazione della scritta. Un atto impropriamente effettuato sulla proprietà di terzi». L'Ater chiede inoltre di sapere quali mosse intende compiere il Campidoglio per ripristinare il monumento cancellato «confidando che esse saranno preventivamente concordate con l'Ater in qualità di proprietaria delle mura».

