Uno spazio verde, in stile barocco, con una vista panoramica oltre il Tevere e verso il Gianicolo, con lo sfondo dell'Orto Botanico. È il nuovo volto di via Giulia, annunciato dalla sindaca Raggi: «La ditta concessionaria del parcheggio si occuperà della costruzione del muro di recinzione, mentre al Municipio saranno affidati i lavori relativi al completamento delle opere esterne - spiega la sindaca -. Presto potremo passeggiare in questo luogo prezioso, che avrà al suo interno aiuole, alberi di aranci e limoni, ulivi, muri ricoperti di verde e vasche di acqua piene di piante. Il progetto è stato realizzato da una squadra di architetti ed esperti e condiviso con i cittadini grazie a un percorso di partecipazione. Non vediamo l'ora di restituire questo piccolo gioiello al quartiere».(S. Uni.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

