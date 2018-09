«Uno spazio per creare»

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«È una fiera importantissima nella quale tantissimi innovatori, i maker, presentano le loro invenzioni, che possono essere utilizzate nella vita di tutti i giorni e dalle aziende e soprattutto possono essere da spunto per i nuovi progetti delle amministrazioni», Virginia Raggi definisce così la Maker Faire, sottolineando l'attenzione che ogni amministrazione deve alla tecnologia e al futuro. La sindaca è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione che avrà luogo alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre.«Credo -continua - che le istituzioni e il mondo dell'innovazione inizialmente non si parlassero, ma adesso sì. Bisogna sperimentare nuove idee, esperienze e progetti che possano facilitare la vita di cittadini e imprese. Le amministrazioni lavorano a velocità molto ridotta rispetto al mondo delle imprese e recuperare questo gap è estremamente difficile. Iniziative come questa ci permettono di accelerare questo processo di sviluppo». La kermesse è promossa dalla Camera di Commercio di Roma. Presente alla conferenza stampa il presidente Lorenzo Tagliavanti: «La sesta edizione ruoterà attorno all'economia circolare, alle innovazioni robotiche e all'intelligenza artificiale. Sono tutti temi che suscitano non soltanto l'interesse scientifico, ma anche quello delle persone. Noi parliamo spesso di futuro come di una minaccia, ma siamo noi nel presente e dobbiamo costruire il domani abbinando le buone pratiche alla tecnologia».(S. Nat.)