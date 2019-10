Uno showcase esclusivo per l'Havana party del Goa - domani dalle 23 - da parte di Ketama126 che presenterà Kety uno dei suoi album più attesi del 2019 con collaborazioni di Fabri Fibra, Tedua, Massimo Pericolo, Generic Animal, Noyz Narcos Speranza e Franco126. Ventisette anni, nato a Latina, ma cresciuto a Roma, Ketama126 si sta imponendo sempre di più nella scena urban per un linguaggio diretto e una vena romantica oscura ed uno stile in cui spiccano magnetismo e attitudine da rockstar. E con questo lavoro, l'artista ribadisce di non volersi censurare: storie notturne, con piaceri e vizi in primo piano e una capacità di introspezione che sorprenderà solo chi ha pregiudizi verso questa generazione. A salire sulla console del Goa Club ci saranno anche Marco G. & Mr. Kite, deejay, producer, creatoridel party Touch The Wood. Sono previste gli act di Drone 126 e Close Listen. Via G. Libetta 13, bigl 10-15 euro, info 065748277

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

