«Uno dei segnali: le battute a sfondo sessuale»

Maura Manca, psicologo clinico e psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio nazionale Adolescenza onlus, a che cosa sono esposti i bambini?

«Oggi siamo in una società in cui anche i bambini delle elementari sono sempre più a contatto con gli stimoli di natura sessuale. Entrano in contatto con contenuti espliciti anche senza ricercarli, anche con i video musicali. Basta avere un telefonino o un tablet».

Che rischio si corre?

«Nel caso della pornografia, è sbagliato inserire quelle immagini in un tessuto con cui non sono venuti già in contatto: non hanno competenze per decodificare quelle immagini».

È sufficiente vietare l'uso di internet?

«Temo di no. Alle elementari la curiosità porta a cercare informazioni online, quindi un bambino che non usa lo smartphone può accedere a quelle immagini tramite le ricerche del compagno di scuola. E può accadere anche a 7 anni».

Come se ne può accorgere un genitore?

«Dal fatto che i bambini iniziano a fare battute con contenuti sessuali che prima non facevano oppure fanno domande esplicite».

Come reagire?

«Non dobbiamo trattare l'argomento come un tabù».

Non si rischia di istigarli?

«No, il loro mondo è già ipersessualizzato: internet è pieno di video dove il corpo la fa da padrone. Parlarne fa sì che i bambini si sentono liberi di affrontare questi discorsi con mamma e papà. Anche per far capire ai piccoli che la sessualità del bambino non è quella dell'adulto: è quindi sempre meglio che siano i genitori la guida e l'orientamento, proprio per tenere alla larga i pericoli».(L.Loi.)

riproduzione riservata ®

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA