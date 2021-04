Uno dei rarissimi effetti positivi della pandemia è la spinta dei giovani e delle loro famiglie a scegliere di proseguire gli studi iscrivendosi in massa all'università. Le immatricolazioni, proprio nell'anno del Covid, hanno infatti avuto un incremento del 7 % in totale. Lo ha annunciato la ministra dell'Università Cristina Messa in question time. delle iscrizioni tutale. «Fin dall'inizio della pandemia, il sistema universitario e dell'alta formazione ha saputo meritarsi la fiducia degli studenti dimostrando di potersi convertire, praticamente in tempo reale, in forme avanzate di didattica a distanza e blended». La piena continuità dell'attività didattica delle università risulta confermata, per altro verso, dalla circostanza per la quale nel secondo semestre dello scorso anno accademico, ha spiegato la ministra - il numero di esami e dei laureati è risultato addirittura superiore rispetto all'anno precedente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 05:02

